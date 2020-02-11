بالصور: منتخب الشباب يجري تدريبه الأول في السعودية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الثلاثاء 11 فبراير 2020, 07:45 مساء
منتخب الشباب يجري تدريبه الأول في السعودية. (المركز الإعلامي)

أجرى المنتخب الوطني للشباب تحت 20 عامًا، مرانه الأول، بملعب الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة السعودية الرياض، في إطار الاستعداد للمشاركة في البطولة العربية لكرة القدم للشباب مواليد 2001، التي تستضيفها السعودية خلال الفترة من 17 فبراير الجاري وحتى 5 مارس المقبل.

وجاءت التدريبات اليوم، تحت إشراف المدرب الوطني عياد القاضي، ومساعده المهدي بوشاح، ومدرب اللياقة البدنية أسامة الشيخ، ومدرب الحراس الطاهر سعد، ويعد هذا التمرين من أجل إزالة التعب والإرهاق للاعبين بعد رحلة شاقة استمرت 24 ساعة من تونس إلى الأردن وصولا إلى السعودية.

ويشارك المنتخب الوطني تحت «20 عاما» في النسخة الأولى من البطولة التي تقام بمشاركة 16 منتخبا، حيث وقع في المجموعة الرابعة التي تضم منتخبات السودان وجزر القمر والإمارات.

وضمت قائمة «فرسان المتوسط»، وفقا لصفحة الاتحاد الليبي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، 29 لاعبا، وهم: الزبير محمد صالح وأسامة الصريط وأحمد التايب وحسين طقطق «الأهلي بنغازي»، وأيمن عبدالله وسامي إسماعيل محمد ومؤيد جدور ومأب شكري «الأهلي طرابلس»، ومعاذ عبدالحكيم بن الحسن وأنس الشبلي ونصر محمد نصر وعبدالباسط دريبيكة «المدينة»، وفرج حسن وإبراهيم المصراتي ومحمود الشلوي وعلي ميمون «الهلال»، وشهاب الزياني ولؤي امبيه «الشط»، وإبراهيم أخمير «الجزيرة»، وعلي ساسي «الاتحاد المصراتي»، والطيب العبيدي وإسلام الغناي «النصر»، ومحمد شعيب صالح «المختار»، وفرج خالد السيد «خليج سرت»، وعمر جمعة الكيش «أبوسليم»، ومحمد الجحاوي «المروج»، ونور الدين القليب «السويحلي»، وأحمد حسن العابد «رفيق»، ومعاذ الدروقي «الخمس».

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