مدير منتخب ليبيا للشباب يكشف برنامجا مهما قبل بطولة السعودية

مدير المنتخب الوطني الليبي لشباب كرة القدم عبد السلام الكوت (أرشيفية : الإنترنت)

أكد مدير المنتخب الوطني الليبي لشباب كرة القدم عبد السلام الكوت جاهزية الفريق لتقديم مستوى جيد والمأمول بالوصول إلى الثمانية الكبار في بطولة كأس العرب للشباب المقرر انطلاقها في السعودية خلال الأيام المقبلة.

وقال الكوت في تصريحات تلفزيونية لقناة «ليبيا روحها الوطن»، الإثنين، «أن اتحاد الكرة يقوم بجهد كبير مع جميع المنتخبات ولابد هذه الفترة من تقديم الدعم المعنوي لكل هذه المنتخبات سواء الأول أو الشباب وكذلك المحلين».

وأضاف الكوت «نحتاج لنقد إيجابي هذه الفترة، فهناك دعم واهتمام بمنتخب الشباب الذي يسير وفقا لبرنامج جيد، يضمن استمراره وعدم توقفه بعد هذه البطولة».