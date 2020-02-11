ملاكمة ليبيا تواصل الاستعداد لأفريقية السنغال في الجزائر

ملاكمة ليبيا تواصل الاستعداد لأفريقية السنغال (المركز الإعلامي)

يواصل المنتخب الليبي للملاكمة تدريباته اليومية في مدينة السويدانية بالجزائر تحت قيادة المدرب الوطني عبد الحكيم عمار وجميل خراز، حيث شهد أمس الإثنين، حصة تدريبية صباحية، وفي المساء خصص للمساج.

وفي تصريحات خاصة إلى «بوابة الوسط»، اليوم الثلاثاء، قال عبد الحكيم «الأيام الأربعة الأخيرة من المعسكر سيتم فيها تخفيف التدريبات من حصتين لحصة مسائية واحدة فقط، مع التركيز علي السرعة والانتباه الجيد للملاكمين والمحافظة على الرتم العالي والأمور الفنية التي تحصلوا عليها خلال المعسكر الناجح بكل المقاييس».

وأضاف عبد الحكيم عمار قائلا «يغادر المنتخب إلى السنغال للمشاركة في البطولة الأفريقية، الأحد المقبل، عبر أربعة ملاكمين يمثلون ليبيا في البطولة وهم: عاصم صالح دوكو وامحمد المقصبي ومؤيد عكاشة ومحمد المنصوري».

شهد مركز تكوين وتأهيل المنتخبات الرياضية للنخبة بمدينة السويدانية، أول أمس الأحد، اجتماع لرئيس الاتحاد الجزائري للملاكمة محمد مجيد، والمدير الفني للاتحاد الجزائري إبراهيم بجاوي، ورئيس الوفد الليبي عبد الكريم مانيطة، وكذلك فوزي الشريف بصفته نائبا لبعثة المنتخب، بحضور مدربا المنتخب عبد الحكيم عمار وجميل خراز.

وبحسب المدرب الوطني عبد الحكيم عمار فإن الاجتماع تم خلاله الاتفاق على عدة أمور تخص الملاكمة الجزائرية، وكذلك الليبية، أهمها تفعيل وتوقيع اتفاقية الاتحاد المغاربي للملاكمة، وكذلك إقامة دورات للحكام والمدربين، كما تم الاتفاق علي دعوة المنتخب الوطني الليبي للملاكمة في البطولة الدولية التي ستقام بالجزائر في أغسطس المقبل، بمشاركة المنتخب الروسي.

وأبدى رئيس الاتحاد الجزائري محمد مجيد رغبته في استمرار التعاون مع الاتحاد الليبي في مختلف المجالات حتي ترتقي لعبة الملاكمة إلى سابق عهدها وأكثر.

ملاكمة ليبيا تواصل الاستعداد لأفريقية السنغال (المركز الإعلامي)

ملاكمة ليبيا تواصل الاستعداد لأفريقية السنغال (المركز الإعلامي)

مدرب منتخب الملاكمة عبد الحكيم عمار (المركز الإعلامي)