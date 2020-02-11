منتخب شباب ليبيا يصل السعودية في مهمة عربية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الثلاثاء 11 فبراير 2020, 01:55 مساء
منتخب شباب ليبيا (المركز الإعلامي)

وصلت، أمس الإثنين، بعثة منتخب ليبيا لكرة القدم تحت 20 عاما إلى السعودية، للدخول في معسكر استعدادي، يستمر حتى انطلاق البطولة العربية للشباب في السابع عشر من فبراير الجاري، وفقا لما أعلنته الصفحة الرسمية لاتحاد كرة القدم الليبي عبر «فيسبوك».

وكانت قرعة البطولة أوقعت المنتخب الوطني في المجموعة الرابعة، وتضم منتخبات السودان وجزر القمر والإمارات، بالإضافة لمنتخب السنغال ضيف شرف البطولة.

واختار الطاقم الفني بقيادة المدرب الوطني عياد القاضي 23 لاعبا للدخول في منافسات البطولة وستكون أولى مباريات منتخب الشباب في مواجهة السودان يوم 18 فبراير والمباراة الثانية أمام الإمارات يوم 21 فبراير وأمام جزر القمر يوم 24 فبراير والمباراة الأخيرة أمام السنغال.

منتخب شباب ليبيا (المركز الإعلامي)
جهاز منتخب شباب ليبيا (المركز الإعلامي)
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