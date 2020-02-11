ليبيا تتوج بثلاث برونزيات فى أثقال التضامن الإسلامي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 11 فبراير 2020, 12:55 مساء
الرباع الليبي إحسان شلابي على منصات التتويج (إنترنت)

توج أمس الإثنين الرباع الليبي إحسان شلابي بثلاث ميداليات برونزية في بطولة التضامن الإسلامي السادسة لرفع الأثقال التي تتواصل بعاصمة أوزبكستان طشقند.

وفي تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء قال رئيس الاتحاد الليبي لرفع الأثقال منار الدين الشلي: «البطل إحسان شلابي توج ببرونزيات وزن 67 كغم التي شهدت مشاركة سبعة رباعين في الخطف والنتر والمجموع وسط منافسة شديدة، حيث اقتنص الذهب فيها الباكستاني طلحة طالب، والفضية للتركي فيردي هاردال».

البطولة تشهد مشاركة 37 دولة كما أنها تحظى باهتمام واسع كونها مؤهِلة لأولمبياد طوكيو 2020.

الرباع الليبي إحسان شلابي على منصات التتويج (إنترنت)
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