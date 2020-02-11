دعوات مشاركة دولية للاتحاد الرياضي لطلاب ليبيا

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 11 فبراير 2020, 12:00 مساء
أمين عام الاتحاد الرياضي لطلاب ليبيا طارق حشاد يتوج أحد الأبطال (إنترنت)

أكد أمين عام الاتحاد الرياضي لطلاب ليبيا، طارق حشاد، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد الليبي يدرس حاليا أكثر من 20 دعوة مشاركة خارجية لطلاب ليبيا، من بينها دعوات من الاتحاد الجامعي الدولي بشأن المشاركة في بطولات العدو الريفي بالمغرب والرماية بالتشيك والطائرة الشاطئية بإسبانيا وكرة اليد ببولندا والأسكواش بالصين والرقبي بالأرجنتين.

وأضاف حشاد قائلا «يأتي هذا بالإضافة إلى رفع الأثقال بكوريا الجنوبية وألعاب الذكاء ببولندا والألعاب الثلاثية بالمجر والريشة الطائرة بتايلاند والهوكي بسلوفينيا والمنتدى الدولي بالمجر والألواح الشراعية بإيطاليا والتجديف ببيلاروسيا والووشو بالصين والتزلج على الماء بأوكرانيا».

وأكمل «تلقينا أيضا دعوات من الاتحاد المدرسي الدولي بشأن المشاركة في الألعاب الشاطئية بأوكرانيا، وكرة السلة 15عاما بكرواتيا، والعدو الريفي بسلوفينيا، والألعاب التعليمية باليونان، وكرة القدم الخماسية بفرنسا، وتنس الطاولة بالصين، وكرة اليد بصربيا، والكرة الطائرة بالبرازيل والألعاب الصيفية بالصين والألعاب الأفريقية الجامعية العاشرة بكينيا، والطائرة الشاطئية العربية الجامعية بعمان».

واختتم حشاد قائلا «التنسيق جار مع إدارات النشاط المدرسي والجامعات التي لديها القدرة على المشاركة وتمثيل ليبيا في المحافل الأفريقية والدولية».

أمين عام الاتحاد الرياضي لطلاب ليبيا طارق حشاد (إنترنت)
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