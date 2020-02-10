مبارزة ليبيا تستعد لـ«أفريقية غانا»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 10 فبراير 2020, 11:23 مساء
المنتخب الليبي للمبارزة. (إنترنت)

يواصل منتخبا ليبيا للمبارزة تحت 17 و20 عامًا، الاستعداد للمشاركة في بطولة أفريقيا للمبارزة، التي تستضيفها غانا في الفترة من 22 إلى 29 فبراير الجاري.

وأوضح رئيس المبارزة الليبي عزالدين القاضي، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن المشاركة الليبية ستكون بسبعة مبارزين في بطولة تحت 17 عامًا، بالمبازرين محمد الأخضر ومحمد الدايخ، وعلي بن طالب.

وفي بطولة تحت 20 عامًا، بالمبارزين عبدالسلام أبوجطيلة، وأبوبكر القاضي، وأحمد السحيري، ومحمد فيصل، والمدرب سراج الدين التاجوري، والحكم الدولي إيهاب أبوشكيوة.

واختتم القاضي تصريحه بأنه تم إسناد رئاسة وفد ليبيا في هذا المحفل الأفريقي إلى أمين عام المبارزة الليبية ضو التومي.

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