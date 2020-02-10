تعرف على نتيجة لاعبي ليبيا في «شطرنجية آرينا» المصرية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 10 فبراير 2020, 09:08 مساء
الليبي يوسف الحصادي لاعب الشطرنج (أرشيفية : الإنترنت)

تتواصل بالعاصمة المصرية القاهرة،بطولة آرينا للشطرنج في نسختها التاسعة بمشاركة 261 لاعبًا من ليبيا ومصر والجزائر.

وبعد الجولتين الأولى والثانية في تصنيف تحت 2000، جاء اللاعب يوسف الحصادي ضمن المتصدرين من فوزين متتالين على بولس جوفاني وجورج، وفاز عادل إبراهيم على هموس، وخسر أمام عامر محمد، واللاعب محمد المحجوب فاز على مصطفى كريم، وخسر أمام الشيري جمال، أما عبدالجواد المسلاتي فخسر أمام رأفت محمد وفاز على جورج سمير.

وفي بطولة تصنيف 2000، خسر اللاعب محمد أبورزيقة أمام حسن سعيد، وفاز على عامر عبدالله، وحسن جبريل خسر أمام الصديق سامح، وفاز على محمد حنفي، ومختار محجوب خسر أمام أشرف الشريف، وفاز على سالم محمد.

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