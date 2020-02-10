المصراتي يكشف سبب ابتعاد الرياضيين عن انتخابات اتحاد كرة القدم

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الإثنين 10 فبراير 2020, 06:37 مساء
عضو مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم السابق المبروك المصراتي. (إنترنت)

قال عضو مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم السابق، المبروك المصراتي، إن ضعف إدارات الأندية وشراء الذمم، هي أحد الأسباب التي تجعل الرياضيين القدامى يبتعدون عن المشهد الرياضي، والابتعاد عن الدخول في انتخابات اتحاد كرة القدم.

وأوضح المصراتي في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن عديد الرياضيين القدامى تربوا على حب اللعبة، وأن الرياضة محبة وتسامح وليست مصالح وصراعات، لذلك يبتعدون عن الانتخابات، إلا إذ تم الدفع بهم.

وكان المبروك المصراتي مديرًا للمنتخب الوطني لكرة القدم خلال السنوات الماضية ولاعبًا سابقًا بفريق «السويحلي».

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