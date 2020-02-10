القنطري يتعهد بدعم النشاط الرياضي الطلابي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 10 فبراير 2020, 05:35 مساء
جانب من اجتماع بشير القنطري مع رئيس الاتحاد الليبي لرياضة الطلاب. (إنترنت)

التقى، أمس الأحد بمقر هيئة الشباب والرياضة في طرابلس، رئيس الهيئة بشير القنطري، رئيس الاتحاد الليبي لرياضة الطلاب خميس آدم، وأمينه العام طارق حشاد.

وأوضح الأمين العام لاتحاد الطلاب طارق حشاد، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن اللقاء شهد جملة من المواضيع التي تخص رياضة الطلاب وتذليل كافة الصعاب لإنجاحها. 

وخلال اللقاء حيا رئيس اتحاد الطلاب، رئيس الهيئة الدكتور القنطري وأهداه درع الاتحاد تقديرًا لدعمه واهتمامه بالنشاط الرياضي بالمؤسسات التعليمية، وتمكين طلاب ليبيا من المشاركة مؤخرًا في بطولة ساقية سيدي يوسف للعدو الريفي بتونس، وأيضًا لدوره الكبير في تنفيذ البنية التحتية من ملاعب وقاعات ومضامير، التي ستساهم في تطوير الأداء الفني وإنجاح المسابقات الرياضية.

وتعهد القنطري بمواصلة الدعم والتشجيع والمساعدة  لاتحاد الطلاب الرياضي، وتسخير كافة الإمكانات لإنجاحه.

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