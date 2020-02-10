أبوغالية: الانقطاع سبب جديد وراء أزمة منتخب ليبيا لكرة اليد

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الإثنين 10 فبراير 2020, 03:09 مساء
المدرب العام للمنتخب الليبي لكرة اليد محمود أبوغالية (أرشيفية : الإنترنت)

أكد المدرب العام للمنتخب الوطني الليبي لكرة اليد محمود أبوغالية أن الفريق يعاني من مشكلة عدم الاستمرارية، رغم مشاركته مؤخرا في بطولة أمم أفريقيا الأخيرة بتونس، وأنه في العام 2016 جاء تاسعا في أفريقيا، لكنه غاب عن بطولة 2018.

وقال أبوغالية في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الإثنين، «يجب الاستمرار كذلك في تشكيل منتخبات الفئات السنية، حتى نتمكن من صنع لاعبين لهم خبرات وثقافة رياضية تمكنهم من تجاوز الضغوطات، كما يجب كذلك التخلص من التخطيط المتأخر، ولابد من رسم سياسات واضحة للعبة».

وأضاع المنتخب الليبي لكرة اليد فرصة ذهبية، قد لا تتعوض، للترشح لكأس العالم، بعد مشاركته الأخيرة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية بتونس، وسط أسباب عديدة كانت وراء فقدان فرصة الترشح، من أهمها غياب الخبرة للاعبين، وبعض الأخطاء الفنية، فضلا عن غياب الدوري الليبي للموسم الثاني علي التوالي الذي مثل عائقا في إعداد منتخب جيد.

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