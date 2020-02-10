3 مباريات في دورة «باني» و5 انتصارات في الأواسط

جانب من مباريات دورة الراحل «باني» (إنترنت)

يتجدد الموعد اليوم الإثنين بقاعة 17 فبراير بطرابلس مع ثلاث مباريات في مسابقة دوري الراحل محمد باني لناشئي كرة القدم وتجمع المباراة الأولى مدرسة آمل ليبيا مع أكاديمية شمال أفريقيا 2 يليها لقاء مدرسة المستقبل مع مدرسة الحي الصناعي 1 وثالث المباريات تجمع مدرسة توبي سار مع مدرسة الحى الصناعي 2.

وفي أخر النتائج المسجلة جرت أمس الأحد ثلاث مباريات انتهت بفوز مدرسة الاندماج 1على أكاديمية شمال أفريقيا 2 بثلاثة أهداف لهدفين بينما فازت مدرسة الرباط على مدرسة الرياضية 2 بخمسة أهداف دون رد وتعادل مدرسة توبي ستار مع مدرسة الحي الصناعي 2 بهدفين لمثلهما.

كما جرت أمس الأحد ست مباريات في مسابقة أواسط كرة القدم ببنغازي واسفرت عن فوز المختار على المجاهد بأربعة أهداف مقابل ثلاثة والسلفيوم على الهدف بثلاثة أهداف مقابل هدفين وأطلس على الاستقلال بخمسة أهداف مقابل هدف واحد والرجمة على النهر بهدفين دون مقابل والسواحل على بودريسة بهدف بينما تعادل خالد بن الوليد مع المجد بهدفين لمثلهما.

جانب من مباريات دورة الراحل «باني» (إنترنت)