اتحاد الكرة يعلن قائمة المنتخب الوطني لمعسكر تونس

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 09 فبراير 2020, 09:26 مساء
المنتخب الوطني لكرة القدم. (المركز الإعلامي)

أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم، عن قائمة المنتخب الوطني (المحليين) للدخول في معسكر خارجي مغلق بدولة تونس، والذي يستمر لمدة 10 أيام في الفترة من 15 وحتى 25 من شهر فبراير الجاري، استعدادًا لنهائيات «الشان» الكاميرون 2020، والتي ستقام خلال شهر إبريل المقبل.

ووفقًا لصفحة الاتحاد الليبي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فإن لاتحاد أرسل خطابا رسميا للاتحادات الفرعية التابعة للاتحاد العام، يخبرهم فيها بقائمة اللاعبين المستهدفين للدخول في معسكر مغلق بتونس من أجل اتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأن إبلاغ أنديتهم لتمكينهم من الالتحاق بالمنتخب خلال الفترة المشار إليها.

وضمت القائمة أربعة حراس مرمى و26 لاعبًا من أندية أهلي طرابلس وأهلي بنغازي والاتحاد والنصر والمدينة والهلال والوحدة والأخضر وابي سليم والاتحاد المصراتي.

وجاءت قائمة الـ30 لاعبًا كالتالي:

مراد الوحيشي - جمال سلطان - يوسف مينا - محمود عكاشة - الطاهر بن عامر - عبدالرحيم التريكي - محمد بن ناصر - علاء القجدار - أحمد القديري - أنيس المصراتي - عبدالعزيز الصويعي - فتحي الطلحي - صلاح فكرون - خالد مجدي - عبدالله بلعم - عبدالحكيم التريكي - أبوبكر بوعقيلة - وائل صديره - منصور رزق - عبدالله الجديدو - محمد التهامي - محمد عادل - ربيع شادي - حسن ماتا - محمد التاورغي - محمد الغنيمي - عمران سالم - معاذ العمامي - معتز المهدي - مهند بوعجيلة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فرانس برس: توازن السلطات بات مهددا في الولايات المتحدة بعد تبرئة ترامب
دولى
تحويل خزان نافتا بميناء البريقة إلى المكثفات لإمداد محطات كهرباء الزويتينة ...
ليبيا
قادة الاتحاد الأفريقي يجتمعون لـ«إسكات الأسلحة» في قارتهم
دولى
850 ألف دينار تجدد مطالب الدامجة بحقوقه المفقودة
رياضة محلية
جندي تايلاندي يطلق النار عشوائيا ويقتل 20 شخصا (فيديو)
دولى
رئيس مجلس الأمة الكويتي يرمي «خطة السلام الأميركية» في سلة المهملات
عربى
في مثل هذا اليوم رحل عنا الشاعر جعفر الحبوني
ثقافة وفن
فيصل علي: المال و«البيزنس» لا يصنعان الفنان
ثقافة وفن
مدير مركز تنمية الصادرات: منتجات عديدة لها ميزة تنافسية والتمور وزيت الزيتون ...
ليبيا
سلامة يكشف سبب تأخر انطلاق المسار السياسي
ليبيا
«حصار النفط» يهدد بنزيف حاد في احتياطي النقد الأجنبي
ليبيا
جريدة الوسط: تحضيرات «جنيف» تصطدم بعراقيل «الشروط»
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الجراد وجبة خفيفة شهية لدى بعض الكويتيين