اتحاد الكرة يعلن قائمة المنتخب الوطني لمعسكر تونس

المنتخب الوطني لكرة القدم. (المركز الإعلامي)

أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم، عن قائمة المنتخب الوطني (المحليين) للدخول في معسكر خارجي مغلق بدولة تونس، والذي يستمر لمدة 10 أيام في الفترة من 15 وحتى 25 من شهر فبراير الجاري، استعدادًا لنهائيات «الشان» الكاميرون 2020، والتي ستقام خلال شهر إبريل المقبل.

ووفقًا لصفحة الاتحاد الليبي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فإن لاتحاد أرسل خطابا رسميا للاتحادات الفرعية التابعة للاتحاد العام، يخبرهم فيها بقائمة اللاعبين المستهدفين للدخول في معسكر مغلق بتونس من أجل اتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأن إبلاغ أنديتهم لتمكينهم من الالتحاق بالمنتخب خلال الفترة المشار إليها.

وضمت القائمة أربعة حراس مرمى و26 لاعبًا من أندية أهلي طرابلس وأهلي بنغازي والاتحاد والنصر والمدينة والهلال والوحدة والأخضر وابي سليم والاتحاد المصراتي.

وجاءت قائمة الـ30 لاعبًا كالتالي:

مراد الوحيشي - جمال سلطان - يوسف مينا - محمود عكاشة - الطاهر بن عامر - عبدالرحيم التريكي - محمد بن ناصر - علاء القجدار - أحمد القديري - أنيس المصراتي - عبدالعزيز الصويعي - فتحي الطلحي - صلاح فكرون - خالد مجدي - عبدالله بلعم - عبدالحكيم التريكي - أبوبكر بوعقيلة - وائل صديره - منصور رزق - عبدالله الجديدو - محمد التهامي - محمد عادل - ربيع شادي - حسن ماتا - محمد التاورغي - محمد الغنيمي - عمران سالم - معاذ العمامي - معتز المهدي - مهند بوعجيلة.