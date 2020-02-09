قريش: تفعيل اتفاقية «الأولمبية الليبية» ونظيرتها الإسبانية خلال أيام

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 09 فبراير 2020, 08:19 مساء
جانب من الاتفاقية المبرمة بين اللجنة الأولمبية الليبية ونظيرتها الإسبانية. (أرشيفية : إنترنت)

أكد رئيس الاتحاد الليبي للرماية عادل قريش، أن الخبير الإسباني خوسيه قوادو، سيصل إلى ليبيا خلال الأيام المقبلة؛ لتفعيل الاتفاقية المبرمة بين اللجنة الأولمبية الليبية ونظيرتها الإسبانية.

وقال قريش، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأحد، إنه من ضمن برنامج الزيارة سيقوم الخبير خوسيه بزيارة تدريبات المنتخب الليبي للرماية بالمسدس 10 أمتار؛ لتقييم مستواه الفني.

يذكر أنه في فبراير 2019، وقع رئيس الأولمبية الليبية، الدكتور جمال الزروق، ونائبه الأول محسن السباعي، والأمين العام خالد الزنكولي، اتفاقية مع رئيس الأولمبية الإسبانية أليخاندرو بلانشو، وأمينه العام فكتوريا كابيزاس، في إسبانيا.

وتهدف الاتفاقية إلى وضع برامج تدريبيه لتطوير الحركة الأولمبية والحفاظ على مهمة تعزيز السلام والقيم الأخلاقية والأدبية للرياضة، والاتفاق على التواصل والتعاون المشترك وإدانة أي نوع من التمييز العنصري في الرياضة، فضلاً عن تأكيد دعم جميع الجهود الرامية للقضاء على تعاطي المنشطات، من خلال التواصل مع اللجنة الدولية لمكافحة المنشطات، وتدعيم اللجان المحلية لتنفيذ برامجها والاستفادة من الخبرات الإسبانية، وحضورهم لتفعيل برامج الأكاديمية الأولمبية الليبية المتعلقة بالتنمية والتطوير. 

وتضمنت الاتفاقية أيضًا، تشجيع إجراء اعديد اللقاءات الرياضية بين البلدين، ودعم التنسيق والتواصل بين الاتحادات الرياضية لكلا البلدين، ودعم الكوادر الإدارية والفنية باللجنة الأولمبية الليبية من خلال إقامة الدورات التخصصية  بإسبانيا.

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