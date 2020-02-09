7 ليبيين في بطولة آرينا للشطرنج بمصر

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 09 فبراير 2020, 08:04 مساء
الليبي يوسف الحصادي لاعب الشطرنج (أرشيفية : الإنترنت)

تنطلق اليوم بصالة مكتبة مصر العامة، بالعاصمة المصرية القاهرة، الجولة الأولى من بطولة آرينا التاسعة للشطرنج، بمشاركة 261 لاعبًا من ليبيا ومصر والجزائر.

وحسب موقع البطولة على «فيسبوك»، يشارك في تصنيف تحت 2000 أربعة ليبيين، حيث يلتقي اللاعب يوسف الحصادي «ليبيا» نظيره المصري بولس جوفاني، ويواجه عادل إبراهيم «ليبيا» نظيره المصري هموس إيفان، كما يواجه محمد محجوب «ليبيا» المصري مصطفى كريم، ويلعب عبدالجواد المسلاتي «ليبيا»، أمام المصري رأفت محمد.

وفي تصنيف 2000 ستكون المشاركة بثلاثة لاعبين، حيث يواجه محمد بورزيقة «ليبيا» نظيره المصري حسن سعيد، كما يلتقي حسن جبريل «ليبيا» المصري صديق سامح، ومختار محجوب مختار «ليبيا» يواجه اللاعب المصري أشرف الشريف.

يذكر أن البطولة مصنفة وبرعاية الاتحاد المصري للشطرنج، وخصصت اللجنة المنظمة جوائز مالية للمتفوقين تصل إلى 30 ألف جنيه مصري.

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