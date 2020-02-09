الوكواك: تسلمنا النصر وهو يعاني ماديا.. ونجحنا في قيادته لتحقيق الإنجازات

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 09 فبراير 2020, 04:05 مساء
رئيس اللجنة التسييرية لنادي «النصر» عزالدين الوكواك. (أرشيفية : إنترنت)

تحدث رئيس اللجنة التسييرية لنادي «النصر»، عزالدين الوكواك، عن الصعوبات التي يواجهها الفريق الأول لكرة القدم، وعزوف الجهات المسؤولة عن دعم ومساندة ممثل الكرة الليبية في بطولة كأس «الكونفدرالية»، ورافع علم البلاد الذي قهر المستحيل وحقق الإنجاز في الملاعب الأفريقية.

وقال الوكاوك، في تصريحات لصفحة المركز الإعلامي للنادي، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «نحن نلعب في أفريقيا لمدة 6 أشهر بأقل الإمكانات، ونصرف في المباراة الواحدة خارج ملعبنا في أفريقيا ما بين الـ100 و120 ألف دولار..  وفي مصر المباراة الواحدة تكلفنا نحو 80 أو 90 ألف دولار».

وأكد الوكواك، اعتزازه وتقديره لجماهير «الفحامة»، وتفهمه لتطلعاتهم نحو وصول الفريق لأبعد نقطة ممكنة ببطولة «الكونفدرالية»، موضحًا: «إدارة النادي لم تقصر في حق النصر، ولكن الفريق يمر بضائقة مالية شديدة، ولم نجد أي تعاون من القائمين على الرياضة في ليبيا».

وتابع: «لقد تسلمنا النصر، وكان يعاني قلة الاستثمار، ونجحنا في قيادته لتحقيق عدد من الإنجازات على مستوى عدد من اللعبات، ومطالبة البعض برحيلنا وتحميلنا مسؤولية الأزمة المالية الطاحنة غير مبرر».

وأشار: «نلعب في أفريقيا لمدة 6 أشهر بأقل الإمكانات، وأرسلنا للجهات المختصة لدعمنا ولم نجد صدى لذلك، أنا مستعد للرحيل فورًا ولكنني أخشى ألا أجد مَن يتولى قيادة النادي»، مؤكدًا: «إنني على استعداد للمحاسبة، نحن لم نقصر ونعمل قدر الإمكانات المتاحة».

واُختُتمت مساء الأحد الماضي، منافسات دور المجموعات من بطولة كأس «الكونفدرالية» الأفريقية لكرة القدم، لحساب المجموعة الثانية، التي أكد خلالها فريق «حوريا كوناكري» الغيني انفراده بصدارة المجموعة، عقب فوزه في آخر مبارياته على مستضيفه فريق النصر «الفحامة»، ممثل الكرة الليبية بهدفين لصفر، ليتأهلا معًا إلى الدور ربع النهائي، حيث اختتم فريق «حوريا كوناكري» مبارياته في المرتبة الأولى برصيد أربع عشرة نقطة، جمعها من أربعة انتصارات وتعادلين، دون أن يتلقى أية خسارة، وهو الفريق الوحيد من بين فرق باقي المجموعات الذي لم يتعرض لأي خسارة.

بينما حل فريق «النصر» ممثل الكرة الليبية في مركز الوصافة برصيد ثماني نقاط، جمعها من انتصارين على حساب «بيدفيست» الجنوب أفريقي، ثم على حساب منافسه المباشر «دجوليبا» المالي في عقر داره بالعاصمة باماكو، بينما فقد فريق «النصر» مباراتين وتعادل في مناسبتين أمام كل من «بيدفيست» الجنوب أفريقي و«دجوليبا» المالي.

أما في باقي مجموعات بطولة «الكونفدرالية» فقد تأهل عن فرق المجموعة الأولى ممثلا الكرة المصرية «بيراميدز» ومواطنه «النادي المصري» البورسعيدي، بينما تأهل عن فرق المجموعة الثالثة كل من «نهضة بركان» المغربي و«زناكو» الزامبي، بينما تأهل عن فرق المجموعة الرابعة كل من «حسنية أغادير» المغربي و«أنيمبا» النيجيري.

وستشهد منافسات الدور ربع النهائي هذا الموسم وجود خمسة فرق عربية مقابل ثلاثة فرق أفريقية دون أن يسبق لأي من الفرق المتأهلة لدور الثمانية أن ظفرت وتوجت بلقب «الكونفدرالية»، ما يعني أن نسخة البطولة هذا الموسم ستشهد بطلًا جديدًا في نسختها هذا الموسم.

وأسفرت قرعة ربع نهائي كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكونفدرالية»، عن وقوع الفريق الأول لكرة القدم بنادي «النصر» بنغازي، في مواجهة فريق «حسنية أغادير» المغربي، في إطار دور الثمانية من البطولة، حيث تقام مباريات ذهاب ربع نهائي «الكونفدرالية» يوم 1 مارس، والعودة 8 من الشهر نفسه.

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