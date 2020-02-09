جرانة: وجود الرياضيين في اتحاد الكرة الليبي حق أصيل يحفظه الـ«فيفا»

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الأحد 09 فبراير 2020, 03:40 مساء
لاعب المنتخب الليبي السابق عبدالرازق جرانة (أرشيفية : الإنترنت)

طالب نجم المنتخب الوطني السابق في كرة القدم عبد الرزاق جرانة بإقحام الرياضيين القدامى في تشكيلة اتحاد الكرة المقبلة عند أقرب انتخابات.

وقال جرانة في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم الأحد «إنه من غير المعقول أن يغيب عن تشكيلة مجلس إدارة الاتحاد الرياضيين القدامى، ويفترض أن يكون هناك 3 منهم على الأقل من عدد أحد عشر عضوا يشكلون الاتحاد الليبي لكرة القدم، الفيفا تدعو لذلك وتدفع في هذا الاتجاه».

وكان عبد الرزاق جرانة عضوا في مجلس إدارة الاتحاد فترة رئاسة أنور الطشانى العام 2013 ولم يستمر بعد تقديم استقالته احتجاجا على سياسات اتحاد الكرة في ذلك الوقت.

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