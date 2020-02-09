4 انتصارات وتعادل في دورة الراحل «باني»

يتجدد الموعد اليوم الأحد مع ثلاث مباريات في مسابقة الراحل محمد باني لناشئي كرة القدم وتقام المباراة الأولى بين أكاديمية شمال أفريقيا 2 مع مدرسة الاندماج 1 والمباراة الثانية تجمع بين مدرسة الرباط مع مدرسة الرياضية وثالث المباريات بين مدرسة الحي الصناعي 2 مع مدرسة توبي ستار.
وفاز أمس السبت الصدى الرياضي 2 على الحي الصناعي 1 بثلاثة أهداف دون مقابل، وفاز الخطوة الأولى 2 على أكاديمية شمال أفريقيا 2 بهدفين دون رد، والأكاديمية الليبية على الخطوة الأولى بثلاثة أهداف لصفر، والأكاديمية الليبية على مركز الاندماج 2 بخمسة أهداف دون مقابل، وانتهت مباراة واحدة بالتعادل بين المدى الرياضي 1 ومدرسة الرياضية بالتعادل بهدفين.