4 انتصارات وتعادل في دورة الراحل «باني»

جانب من مباريات دورة الراحل «باني» (إنترنت)

يتجدد الموعد اليوم الأحد مع ثلاث مباريات في مسابقة الراحل محمد باني لناشئي كرة القدم وتقام المباراة الأولى بين أكاديمية شمال أفريقيا 2 مع مدرسة الاندماج 1 والمباراة الثانية تجمع بين مدرسة الرباط مع مدرسة الرياضية وثالث المباريات بين مدرسة الحي الصناعي 2 مع مدرسة توبي ستار.

وفاز أمس السبت الصدى الرياضي 2 على الحي الصناعي 1 بثلاثة أهداف دون مقابل، وفاز الخطوة الأولى 2 على أكاديمية شمال أفريقيا 2 بهدفين دون رد، والأكاديمية الليبية على الخطوة الأولى بثلاثة أهداف لصفر، والأكاديمية الليبية على مركز الاندماج 2 بخمسة أهداف دون مقابل، وانتهت مباراة واحدة بالتعادل بين المدى الرياضي 1 ومدرسة الرياضية بالتعادل بهدفين.

جانب من مباريات دورة الراحل «باني» (إنترنت)