مدرب منتخب مصر الأولمبي يتحدث عن ليبيا

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الأحد 09 فبراير 2020, 01:36 مساء
المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي شوقي غريب (أرشيفية : الإنترنت)

اعتبر المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي شوقي غريب مجموعة مصر في التصفيات القارية المؤهلة نحو كأس العالم المقبل بقطر ليست صعبة لأن منتخبات المجموعة من أصحاب التصنيف الثانى وهى منتخبات ليبيا وأنغولا والغابون.

كما أكد غريب أن إمكانية تأهل منتخب مصر لأمم أفريقيا كبيرة رغم تعثره فى المباراة الأولى والثانية خلال تصريحات تليفزيونية له اليوم الأحد بقناة النهار.
 
وأضاف غريب قائلا «أن إمكانية إحراز منتخب مصر لنتائج مميزة في دورة طوكيو الأولمبية واردة جدا ومتوقعة» مؤكدا أنه كمدرب كرة قدم لا يفرق بين العمل مع المنتخبات أو الأندية.

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