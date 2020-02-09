تعرف على قائمتي الهلال وأساريا في طائرة البطولة العربية الـ38

جانب من منافسات الكرة الطائرة (أرشيفية : الإنترنت)

يواصل ممثلا ليبيا ناديا أساريا والهلال تدريباتهما اليومية استعدادا للمشاركة في بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة الـ38، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 16 وحتى 28 فبراير الجاري.

يترأس بعثة نادي الهلال ببنغازي علي السعيطي والإداري جمال بركات والمعالج أحمد هدية والصحفي حاتم جبريل والحكم عبدالسلام الرفاعي والمدرب عامر نصراوي ومساعداه صالح مرجان ومفتاح البرناوي والرياضيون محمود فوزي وأبوالقاسم السيد وسالم الحازمي وعمر أبونعامة وموسى علي وأشرف بركة وموسى العقوري وتقي الدين القذافي ومحمد موسى وأنس الوداني وفراس عاطف وأكرم الشحومي، وفقا للأمين العام للاتحاد الليبي طارق صوله.

بينما يترأس بعثة نادي أساريا إبراهيم الفقي والإداري أسامة عجينة والطبيب يوسف محمد والمعالج مصطفى بشنة والصحفي عبدالرحمن شبوب والحكم عبدالحكيم رمضان والمدرب يوسف عنان ومساعداه عصام الهادي وأسامة الحسين والرياضيون رواد رويحة وجمعة فطيس وجهاد ميلاد وفؤاد المعروق وسلطان الهوش والسيد التاورغي وعبدالله المنصوري ونبيل الغرور وعماد أبوالخيرات وعبدالوهاب الحضيري ومفتاح الصبيحي ونبيل النائلي ومحمد بن عبدالله.

وقع ممثلو ليبيا، فريقا «أساريا الزاوية» في المجموعة الأولى، و«الهلال بنغازي» في المجموعة الثانية.

وتضم المجموعة الأولى: «الأهلي» المصري و«الهلال» السعودي و«أساريا» الليبي و«السيب» العماني و«خيبل» اليمني.

وتضم المجموعة الثانية: «خدمات جبيال» الفلسطيني و«الهلال» الليبي و«الأهلي» البحريني و«العربي» القطري و«شباب الأهلي» الإماراتي.

وتضم المجموعة الثالثة: «الزمالك» المصري و«بني ياس» الإماراتي و«وادي موسه» الأردني و«السلام العماني» و«غاز الجنوب» العراقي.

وتضم المجموعة الرابعة: «الشعلة» اليمني و«البشمركة» العراقي و«كاظمة» الكويتي و«الأهلي السعودي» و«سنجل» الفلسطيني.