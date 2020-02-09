36 هدفا في مسابقة آمال كرة القدم ببنغازي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 09 فبراير 2020, 12:38 مساء
جانب من مباريات كرة القدم على مستوى البراعم (أرشيفية : الإنترنت)

جرت أمس السبت 9 مباريات في مسابقة آمال كرة القدم ببنغازي اهتزت فيها الشباك 36 مرة بمعدل أربعة أهداف في كل مباراة وسجل فريق النصر فوزا كبيرا على النجمة بتسعة أهداف دون مقابل.

وفي بقية النتائج تعادل قاريونس مع ستارز بهدف لهدف وتعادل أيضا آمال الأخضر والتحدي دون أهداف بينما فاز الأهلي بنغازي على الشمال بهدفين مقابل صفر والصداقة على الوحدة بأربعة أهداف مقابل هدف واحد والسد على خالد بن الوليد بهدفين مقابل هدف واحد.

وفاز بنغازي الجديدة على السواعد بستة أهداف دون رد والنجوم على الرجمة بهدفين دون مقابل والأنوار على الطيران بخمسة أهداف دون رد.

جانب من مباريات كرة القدم على مستوى البراعم (أرشيفية : الإنترنت)
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