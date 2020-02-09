تصاعد مطالب نجوم الكرة بعلاج الرياضيين القدامى

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الأحد 09 فبراير 2020, 10:20 صباحا
لاعب المنتخب السابق أبوبكر بن ابراهيم (أرشيفية : الإنترنت)

ضم لاعب الأهلي طرابلس والمنتخب الوطني لكرة القدم السابق أبوبكر بن ابراهيم صوته لباقي زملائه وطالب بإيجاد حلول جذرية لعلاج الرياضيين القدامى مؤكدا أن خطوة الهيئة العامة للشباب والرياضة الأخيرة لعلاج مجموعة من القدامى جيدة ولكن منقوصة بسبب عدم اكتمال تحمل نفقات السكن والتذاكر والمرافقين من قبل الدولة.

وقال بن ابراهيم في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم الأحد «أرى أنه من الأفضل أن يتم توقيع عقود تأمين طبي للرياضيين القدامى خاصة الذين يمرون بظروف صحية صعبة ووضع ضوابط لذلك وفتح الباب مع شركات التأمين التي لا تمانع في ذلك مع تزايد حالات المرض لعدد من الرياضيين خاصة الذين مثلوا الرياضة الليبية بالمحافل الدولية».

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