850 ألف دينار تجدد مطالب الدامجة بحقوقه المفقودة

المدير الفني السابق للمنتخب الليبي جلال الدامجة (أرشيفية : الإنترنت)

أبدى المدير الفني السابق للمنتخب الليبي لكرة القدم، جلال الدامجة، استياءه من رغبة اتحاد الكرة خصم جانب من مرتباته الشهرية السابقة هو وزملائه، بعد وصول دعم هيئة الشباب والرياضة بتسديد ديون المدربين الوطنيين، وأكد الدامجة في تصريح إلى جريدة «الوسط» أنه من غير المعقول أن تخصم رواتب المدربين بعد جهدهم وعملهم بصدق وانتظارهم أشهراً طويلة، وأنه يرفض التنازل عن حقوقه، بعد أن قام بواجبه كمدرب دون مزايدات أو ادعاءات أو بطولات من البعض.

كانت هيئة الشباب والرياضة قدمت دعماً بقيمة 850 ألف دينار لتسديد ديون متراكمة للمدربين والإداريين، بعد أن طلب اتحاد الكرة مليوني دينار لتسديد ديون والتزامات عدة سنوات ماضية، إلا أن أزمة مستحقات الدامجة الذي تولى مهمة تدريب «فرسان المتوسط» مرتين مازالت تبحث عن حل، وسبق وقال الدامجة العام الماضي في تصريح خاص إلى جريدة «الوسط»: «أمهل الاتحاد الليبي لكرة القدم حتى نهاية العام لتسديد رواتبي المتأخرة جداً، بعد أن انتظرت كثيراً، وعلى اتحاد الكرة أن يكون متجاوباً، وأن يحترم المدرب الوطني مثلما يسارع بتسديد رواتب المدربين الأجانب، ويوفر لهم الأموال».

دخلت أطراف منظومة كرة القدم الليبية في جدل كبير، لازال مستمراً بين مؤيد ومعارض حول التعاقد مع المدرب التونسي فوزي البنزرتي لقيادة المنتخب الوطني، في عقد مدته ستة أشهر، وسط أنباء عن تقاضيه 180 ألف دولار خلال تلك الفترة، بعد استقالة الدامجة، عقب الإخفاق في التأهل لبطولة الـ«شان»، فمنهم من يرى أنها خطوة إيجابية، وهناك من يرى عكس ذلك، ومنهم من وصف هذا القرار بـ«التعاقد العشوائي»، وأن التعاقد كان يجب أن يتم عبر لجنة فنية، وتم دون علم حتى اللجنة التي شكلها الاتحاد العام، وهي لجنة المنتخبات التي تم تغيبها، ليتم التعاقد مع مدرب أجنبي بين عشية وضحاها، والاتحاد الليبي يشكو من قلة الموارد، دون أن يقم بتسديد ديون المدربين المحليين، التي وصلت إلى 800 ألف دينار ليبي.

وفي أكتوبر 2017، طالب الدامجة بمستحقاته المالية المتأخرة له ولجميع أفراد جهازه المعاون، حيث لم يتسلم ديناراً واحداً منذ توليه المسؤولية، ومرَّ عامٌ كاملٌ على تعاقده الذي انتهي بنهاية شهر أكتوبر من العام نفسه، دون أن يفاتحه أحدٌ في مسألة التجديد من عدمه، ليدفع التجاهل الدامجة للخروج إلى مختلف وسائل الإعلام للمطالبة بحسم موقفه، إما بإعلان الاستمرار أو الرحيل، لكن يبدو أن تصريحات ماضية لرئيس اتحاد الكرة السابق جمال الجعفري بشأن رغبته في تغيير الجهاز الفني واستقدام مدرب أجنبي، لولا الأزمة المالية الخانقة التي وقفت حائلاً أمام ذلك وقتها، كانت بمثابة مؤشرات أكدت اتجاه نية الجعفري نحو التغيير في أي وقت.

المثير أن اتحاد الكرة الليبي طاردته مشكلة ممثلة بشأن مستحقات المدربين الأجانب السابقين لمنتخب ليبيا، البرازيلي باكيتا والإسباني خافيير كلمنتي، كون لهما مستحقات وصلت إلى مليون دولار، لينضم الدامجة في طلباته لهما بطريقة غير مباشرة، حيث ظلت قضية مستحقات البرازيلي ماركوس باكيتا معلقة قبل حسمها بترضيته، بعدما درب المنتخب الليبي لكرة القدم من العام 2009 وحتى 2011، وكذلك الإسباني خافيير كلمنتي الذي عمل لثلاث سنوات من 2013، وحصل مع «فرسان المتوسط» على بطولة أفريقيا للمحليين (شان) العام 2014 في جنوب أفريقيا.

باكيتا طالب بـ650 ألف يورو فقط قبل أن تتفاقم قضيته ليصبح الرقم مليوناً و200 ألف يورو، بسبب التأخر في معالجة الموضوع، وتعاقب ثلاثة رؤساء عليه في اتحاد الكرة دون حل جذري إما بالدفع وإنهاء الأزمة، أو بالتفاوض السلمي للحصول على مخالصة كتابية تنهي الأزمة إلى الأبد، بينما تمسك كلمنتي بمليون يورو، مبدياً قبول التفاوض على المبلغ وتقليله تقديراً منه للشعب الليبي، وكاد عدم معالجة القضية يدفع الثنائي الأجنبي لإيقاف الكرة في ليبيا، بعد تقديم شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، لتصبح الكرة الليبية مهددة في أي وقت بالتجميد، حال إنفاذ «فيفا» القانون، لولا التحرك في اللحظات الأخيرة بتسديد مستحقاتهما المالية، في ضربة خاسرة لخزينة الكرة الليبية، الأمر الذي أغضب الدامجة ومن بعده عمر المريمي لعدم تقديرهما مادياً كما حدث مع الأجانب.

المدير الفني للمنتخب الليبي فوزي البنزرتي (أرشيفية : الإنترنت)

المدير الفني السابق للمنتخب الليبي خافيير كلمنتي (أرشيفية : الإنترنت)