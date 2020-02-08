ختام دورة المدربين بطرابلس

70 مشاركا في دورة مدربي الرخصة «D» بطرابلس 70 مشاركا في دورة مدربي الرخصة «D» بطرابلس (أرشيفية : الإنترنت)

اُختُتم، اليوم السبت بطرابلس، دورة المدربين للرخصة «D» المعتمدة، التي شارك فيها 70 مدربًا في مجال تدريب فئات الناشئين، وأشرف عليها الاتحاد الفرعي لكرة القدم بطرابلس وأُقيمت بمدرسة «النساء الخالدات للبنات».

حي الأندلس

الدورة حاضر فيها المحاضرون الدوليون فرحات سالم وجمال أبو نوارة وأنور الشريف المعتمدون من الاتحاد الأفريقي كمحاضرين، بالاضافة إلى عدد من المحاضرين من الخبرات الليبية والذين ألقوا فيها محاضرات على مدى ثمانية أيام في الفترتين الصباحية والمسائية شملت الجانبين النظري والعملي.

الاتحاد الأفريقي

وقد ألقيت في اليوم المفتوح عديد المحاضرات من بينها محاضرة للخبير الدولي محمد قريميدة والأمين العام المساعد لاتحاد الكرة بعنوان «تطوير الناشئين ومعايير ترخيص الأندية» ومحاضرة للحكم السابق أحمد عاشور بعنوان «التوجيه السليم والقانوني للفئات السنية مع طاقم التحكيم والتعديلات الجديدة»، ومحاضرة لمقرر لجنة المسابقات سابقًا وعضو لجنة التطوير سالم السويح بعنوان «الإدارة الرياضية».

كما أُلقيت محاضرة لرئيس لجنة قيد اللاعبين عمر الطوير في دورة المدربين للحصول على الرخصة «D» حول العقود والإدارة الرياضية، ومحاضرة للدكتور علي شناك بعنوان «الجوانب النفسية للمدربين» ومحاضرة للخبير المصري المعروف ولاعب الزمالك والمنتخب المصري والمدير الفني للفئات السنية بنادي الأهلي طرابلس، بدر حامد، بعنوان «المدرب والمستويات العليا» ومحاضرة عملي بعنوان «بناء الفريق»، التي أُقيمت على أرضية ملعب خالد الزروق.

الأهلي طرابلس

وقبل الامتحان التحريري، صباح اليوم السبت، أُجريت حلقة نقاش وحوار مفتوحة أجاب خلالها المحاضرون عن أسئلة المدربين ثم أُجري بعد ذلك الامتحان التحريري.

وفي نهاية اليوم الختامي وُزعت شهادات المشاركة في الدورة، وستمنح الشهادات المعتمدة لرخصة «D» لكل مَن اجتاز الامتحانات بنجاح خلال الأيام المقبلة بعد إجراء عملية تصحيح أوراق المشاركين في الدورة.