بعثة الهلال للكرة الطائرة تتوجه إلى مصر

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 08 فبراير 2020, 05:36 مساء
فريق الهلال للكرة الطائرة (فيسبوك)

تستعد بعثة فريق «الهلال» للكرة الطائرة للتوجه للقاهرة والدخول في معسكر قبل خوض منافسات البطولة العربية للأندية الثامنة والثلاثين التي ستقام بمصر خلال الفترة من 16 إلى 28 فبراير المقبل.

وقع ممثلو ليبيا، فريقا «أساريا الزاوية» في المجموعة الأولى، و«الهلال بنغازي» في المجموعة الثانية.

وتضم المجموعة الأولى: «الأهلي» المصري و«الهلال» السعودي و«أساريا» الليبي و«السيب» العماني و«خيبل» اليمني.

وتضم المجموعة الثانية: «خدمات جبيال» الفلسطيني و«الهلال» الليبي و«الأهلي» البحريني و«العربي» القطري و«شباب الأهلي» الإماراتي.

وتضم المجموعة الثالثة: «الزمالك» المصري و«بني ياس» الإماراتي و«وادي موسه» الأردني و«السلام العماني» و«غاز الجنوب» العراقي.

وتضم المجموعة الرابعة: «الشعلة» اليمني و«البشمركة» العراقي و«كاظمة» الكويتي و«الأهلي السعودي» و«سنجل» الفلسطيني.

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