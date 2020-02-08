5 مباريات في مسابقة الراحل باني.. السبت

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 08 فبراير 2020, 05:32 مساء
مباريات في مسابقة الراحل باني (إنترنت)

تنطلق اليوم السبت بقاعة «17 فبراير» بطرابلس مباريات مرحلة الإياب لمسابقة الراحل محمد باني لناشئي كرة القدم بإقامة خمس مباريات، حيث يلتقي فريق «مدرسة الخطوة الأولى 2» «أكاديمية شمال أفريقيا 1» و«مدرسة المدى الرياضي» مع مدرسة «الحي الصناعي 1».

كما يلتقي «الأكاديمية الليبية» مع «مدرسة الخطوة الأولى 1» و«مدرسة الاندماج 2» مع «الأكاديمية الليبية 1» و«مدرسة الرياضية 2» تواجه «مدرسة المدى الرياضي 1».

وفازت أمس الجمعة مدرسة «طرابلس» على مدرسة «الرياضية» 6- 0 وتوج بجائزة أفضل حارس عبد المؤمن موسى الجعفري من مدرسة «الرياضية» وجائزة أفضل لاعب فى المباراة ذهبت لعبدالعليم يوسف هيبة من مدرسة «طرابلس»، بينما فازت مدرسة «شمال أفريقيا 2» على مدرسة «القمة» 3- 1 وتوج بجائزة أفضل حارس محمد ارحومة سوط وأفضل لاعب قصي عبدالرحمن، وكلاهما من «مدرسة شمال أفريقيا 2».

وتعادل «أو بي ستار» و«زوارة 2» بهدف لمثله وتوج بجائزة أفضل لاعب بدر إبراهيم القهوجي وجائزة أفضل حارس معاذ عمر القزيري من «أولى ستار» وفي المباراة الرابعة تفوقت مدرسة «الرباط 2» على «مركز زوارة 2» بنتيجة هدفين لهدف، وأفضل لاعب عدي العارف الأسطى من مدرسة «الرباط» وجائزة أفضل حارس عبدالمالك أسامة معمر من «زوارة 2».

مباريات في مسابقة الراحل باني (إنترنت)
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