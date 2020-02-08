بطولتان للقوة البدنية بطرابلس وبنغازي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 08 فبراير 2020, 04:10 مساء

أكد الاتحاد الليبي للقوة البدنية أن موعد إقامة بطولتي المنطقة الغربية بطرابلس والمنطقة الشرقية ببنغازي أيام 27 و28 و29 فبراير الجاري.

وطلب الاتحاد عبر صفحته على «فيسبوك» بأن تقام البطولتان بحسب قوانين الاتحاد الدولي (كلاسيك) من حيث المنافسات ووزن الرياضيين والملابس الخاصة باللعب.

وسيكون باب المشاركة مفتوحًا للأندية والصالات المسددة لاشتراكاتها السنوية للعام 2020 على أن تكون المنافسات في البطولتين مقتصرة على الرياضيين الليبيين فقط، مع ضرورة إحضار ما يثبت هويتهم من جواز سفر أو كتيب عائلة.

كما يفتح المجال أمام جميع الأندية، أما الصالات المشاركة فعليها إحضار قائمة لاعبيها المشاركين والطاقمين الفني والإداري قبل أسبوع من البطولة.

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