ليبيا تخسر من أنغولا وتضيع حلم مونديال كرة الصالات

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الجمعة 07 فبراير 2020, 09:20 مساء
منتخب ليبيا لكرة القدم داخل الصالات (أرشيفية : الإنترنت)

تأهل منتخب أنغولا إلى نهائيات كأس العالم لكرة الصالات المقرر إقامتها في ليتوانيا، بعد فوزه على المنتخب الوطني، بهدفين دون رد في المباراة الترتيبية على المركز الثالث المؤهل للمونديال، والتي أقيمت بمدينة العيون المغربية مساء اليوم الجمعة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم المنتخب الأنغولي بهدف نظيف، وذلك بعدما فشل المنتخب الوطني في إدراك التعادل رغم تعدد فرصه. وفي الشوط الثاني استمرت المباراة على نفس المنوال، فرص واستحواذ لصالح المنتخب الوطني وأهداف لصالح أنجولا.

ولاحت للمنتخب الوطني ثلاث فرص محققة، كانت كفيلة بخطف بطاقة التأهل للمونديال لولا صمود الحارس الأنجولي، ليتمكن فريقه في نهاية المطاف من خطف هدفًا قاتلًا على عكس سير المباراة، جاء نتيجة إشراك المدرب الإسباني لليبيا مهاجمًا بدلًا من حارس المرمى.

وبهذه النتيجة ترافق أنغولا منتخبي المغرب صاحب الأرض والجمهور ومصر إلى مونديال كرة الصالات، فيما أنهت ليبيا مشاركتها في البطولة الأفريقية في المركز الرابع ضمن ثمانية منتخبات كانت مشاركة.

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