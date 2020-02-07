«هيئة الشباب» تعلن قرب الانتهاء من تجديد مضمار المدينة الرياضية في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 07 فبراير 2020, 01:23 صباحا
جانب من أعمال صيانة مضمار المدينة الرياضية بطرابلس، 6 فبراير 2020. (إدارة المشروعات بهيئة الشباب والرياضة)

أعلنت إدارة المشروعات بالهيئة العامة للشباب والرياضة في وقت متأخر الخميس، قرب انتهاء أعمال تجديد وصيانة مضمار المدينة الرياضية في طرابلس.

وأشرفت إدارة المشروعات بالهيئة على صيانة وتطوير وتوسعة الملعب، لتجهيزه لاحتضان المباريات في البطولات المحلية، حسب بيان منشور على صفحة الإدارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وشملت عمليات صيانة وتجهيز الملعب تزويده بمقاعد للبدلاء وكراسي للمنصة الشرفية، وكراسي للإعلاميين، إلى جانب  إمداده بماكينة لتخطيط أرضيته.

جانب من أعمال صيانة مضمار المدينة الرياضية بطرابلس، 6 فبراير 2020. (إدارة المشروعات بهيئة الشباب والرياضة)
جانب من أعمال صيانة مضمار المدينة الرياضية بطرابلس، 6 فبراير 2020. (إدارة المشروعات بهيئة الشباب والرياضة)
جانب من أعمال صيانة مضمار المدينة الرياضية بطرابلس، 6 فبراير 2020. (إدارة المشروعات بهيئة الشباب والرياضة)
جانب من أعمال صيانة مضمار المدينة الرياضية بطرابلس، 6 فبراير 2020. (إدارة المشروعات بهيئة الشباب والرياضة)
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