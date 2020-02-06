مباريات وحكام الأسبوع الرابع لبراعم القدم ببنغازي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الخميس 06 فبراير 2020, 07:32 مساء
جانب من مباريات البراعم في كرة القدم ببنغازي (إنترنت)

يتجدد الموعد غدًا الجمعة، مع أربع مباريات في مسابقة براعم القدم ببنغازي (مرحلة التتويج)، حيث تقام على ملعب الأهلي بنغازي مباراة تجمع براعم السد أمام نظيره النجمة، بإدارة الحكم موسي العريبي والمساعدين أحمد أشتيوي والعربي مفتاح.

وعلى ملعب بنينا، يواجه براعم الهدف مع الهلال بإدارة الحكم أيمن عطية، والمساعدين إسماعيل أشتيوي، وعبدالقادر بوجمة، وبراعم النجوم يلتقي الحرية بإدارة الحكم محمد نبوس والمساعدين سالم المراكبي، وصدام بن صريتي، وبراعم بنغازي الجديدة يلتقي النصر بإدارة الحكم محمد الشحومي والمساعدين مروان فرج ومعاذ البرغثي.

وخامس المباريات ستقام السبت وتجمع براعم التحدي مع الأهلي بنغازي، بإدارة الحكم عصام الجهاني، والمساعدين عبدالله الترهوني وفتحي الجيلاني.

وقبل مباريات هذه الجولة يتصدر فريق براعم الأهلي بنغازي، والنصر برصيد 9 نقاط لكل منهما، وأقرب الملاحقين فريق التحدي وبنغازي الجديدة برصيد 7 نقاط لكليهما، وخامسا الهلال بـ6 نقاط، وسادسا السد بنقطتين، وسابعًا النجوم والهدف برصيد 1 نقطة لكل منهما، وفي مؤخرة الترتيب يتواجد براعم النجمة والحرية دون نقاط.

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