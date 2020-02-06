ليبيا تواجه أنغولا على برونزية صالات أفريقيا والتأهل لكأس العالم

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الخميس 06 فبراير 2020, 04:22 مساء
المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات. (المركز الإعلامي)

تشهد مدينة العيون المغربية، غدًا الجمعة، مواجهة المنتخب الوطني لكرة القدم، أمام نظيره أنغولا، في مباراة تحديد الترتيب الثالث ونيل برونزية بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم داخل الصالات، والتأهل لنهائيات كأس العالم، التي تستضيفها لتوانيا أواخر هذا العام.

وتعقبها مباراة نهائي التتويج، والتي تجمع المنتخب المصري، الذي تأهل إلى النهائي على حساب المنتخب الليبي، بعد فوزه بنتيجة 5 أهداف مقابل 2، ونظيره المغربي التي تأهل أيضًا على حساب أنغولا برباعية نظيفة.

يشار إلى أن منتخبي مصر والمغرب ضمنا تأهلهما لنهائيات كأس العالم للصالات، والبطاقة الثالثة تنتظر الفائز من ليبيا وأنغولا.

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