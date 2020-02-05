فوز وتعادل في مسابقة المرحوم باني لناشئي القدم

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 05 فبراير 2020, 11:15 مساء
قاعة «17 فبراير» تستقبل مسابقة المرحوم محمد باني لناشئي كرة القدم. (إنترنت)

جرت اليوم الأربعاء، بقاعة «17 فبراير» بطرابلس، مباراتان في مسابقة المرحوم محمد باني لناشئي كرة القدم، التي تشرف عليها وتنظمها جمعية الوفاء الخيرية بمشاركة 24 فريقًا.

وفاز توبي ستار على نظيره مدرسة الحي الصناعي بنتيجة 5 أهداف مقابل هدف، وتوج بجائزة أفضل لاعب محمد خالد وبجائزة أفضل حارس معاذ عمر القزيري، وكلاهما من فريق توبي ستار.

وتعادل الأكاديمية الليبية مع نظيره الشط بثلاثة أهداف لكل منهما، وتحصل لاعب الشط عادل العجيلي على جائزة أفضل لاعب، وحارس الأكاديمية الليبية محمد فتحي على جائزة أفضل حارس في المباراة.

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