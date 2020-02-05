الاتحاد الليبي للملاكمة يوجه الشكر إلى «بوابة الوسط»

الاتحاد الليبي للملاكمة (صفحة الاتحاد عبر فيسبوك)

حرصت اللجنة التسييرية للاتحاد الليبي للملاكمة، على توجيه الشكر إلى «بوابة الوسط»، على دعمها الدائم للمنتخب الوطني للملاكمة وتغطيتها الخاصة لتدريباته خلال معسكره بالجزائر؛ استعدادًا للبطولة الأفريقبة بالسنغال المقرر لها فبراير الجاري.

وكتبت صفحة الاتحاد الليبي للملاكمة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء اليوم: «شكر خاص للأستاذ الصديق قواس، الذي يتابع كل أنشطة الاتحاد الليبي للملاكمة عبر بوابة الوسط، وتغطيته الخاصة لتدريبات المنتخب الليبي للملاكمة بالجزائر الذي يستعد للبطولة الأفريقبة بالسنغال فبراير الجاري، وأيضًا انفراده بتصريح خاص لمدير المنتخبات الوطنية للملاكمة الأستاذ عبدالكريم مانيطة».

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يواصل منتخب ليبيا تدريباته اليومية بمعسكره في الجزائر تحت إشراف المدرب التونسي بشير بندقة والمدربين المحليين عبدالحكيم عمار وجميل الخراز؛ استعدادًا للمشاركة في بطولة أفريقيا للملاكمة التي تستضيفها السنغال خلال شهر فبراير الجاري، والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو صيف العام الجاري.

وفي تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، قال المدرب عبدالحكيم عمار: «إن المشاركة في أفريقية الملاكمة بالسنغال ستكون بأربعة ملاكمين وهم: عاصم دوكو ومحمد المنصوري ومحمد المقصبي ومؤيد عكاشة».

وأضاف أن «التدريبات تسير بصورة ممتازة، وعلى فترتين صباحية ومسائية، وبمشاركة منتخب الملاكمة الجزائري للأواسط».

الاتحاد الليبي للملاكمة يوجه الشكر إلى «بوابة الوسط» .(فيسبوك)