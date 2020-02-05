أبطال ألعاب القوى لذوي الإعاقة الحركية يستعدون لجائزة دبي

أبطال ألعاب القوى لذوي الإعاقة يستعدون لجائزة دبي. (إنترنت)

أكد رئيس اللجنة الفنية لألعاب القوى لذوي الإعاقة، شعبان القلعي، أن منتخب ليبيا يواصل تدريباته اليومية بمضمار ألعاب القوى بطرابلس؛ استعدادًا للمشاركة في بطولة الجائزة الكبرى بدبي التي تقام في الفترة من 10 إلى 18 مارس المقبل، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وأضاف القلعي، في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن المشاركة الليبية ستكون بثلاثة رياضيين،هم وليد شطيبة في منافسات دفع الجلة، وقوف تصنيف «F42» رقمه الحالي 12.57 متر، الرقم المؤهل للأولمبياد 12.99، ومحمود رجب في منافسات دفع جلة جلوس تصنيف «F57» رقمه الحالي 11.95 متر والرقم المؤهل للأولمبياد 12.49 متر.

ويشارك أيضًا محمد خليفة، في منافسات دفع الجلة وقوف تصنيف «F46»، رقمه الحالي 14.24 متر، والرقم المؤهل للأولمبياد 14.29، بإشراف المدربين المحليين عبدالناصر الحران وخيري على موسى.