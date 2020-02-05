مصر تفوز على ليبيا وتتأهل لنهائي أمم أفريقيا للصالات

المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات. (المركز الإعلامي)

تأهل المنتخب المصري لكرة القدم، إلى المباراة النهائية لبطولة أمم أفريقا لكرة القدم داخل الصالات، بعد فوزه على المنتخب الوطني بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم بصالة الحزام بمدينة العيون المغربي.

الشوط الأول انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف، بادر المنتخب المصري بالتسجيل عن طريق لاعبه محمد عبد الرحمن، وهدف التعادل لمنتخب ليبيا جاء في الثواني الأخيرة من زمن الشوط الأول عن طريق اللاعب محمد سليمان.

وفي الشوط الثاني، كان المنتخب المصري أفضل وسيطر على مجريات اللعب رغم حصول «فرسان الصالات» على فرصتين كانت إحداها انفرادًا بحارس مرمى المنتخب المصري الذي قدم مستوى كبيرًا.

وتمكَّن المنتخب المصري من تسجيل أربعة أهداف، منها هدفان كان المرمى الليبي دون حارس، حيث أقدم المدرب الإسباني على خطأ كبير بإخراج حارس المرمى، وإدخال مهاجم لزيادة المهاجمين، وتمكن المنتخب الليبي من تسجيل هدفه الثاني من ركلة جزاء جاءت نتيجة لخمسة أخطاء اُحتُسبت على المنتخب المصري، لتنتهي المباراة بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين لتمنح المنتخب المصري ورقة التأهل للمباراة النهائية.

وسوف ينتظر المنتخب المصري، الذي تأهل أيضًا إلى كأس العالم التي ستقام في ليتوانيا شهر سبتمبر المقبل، الفائز من مواجهة دور نصف النهائي الثانية، التي ستجمع بين المغرب وأنغولا.

ويملك المنتخب الليبي هو الآخر فرصة التأهل للمونديال في حالة فوزه في مباراة تحديد المركز الثالث الذي يلتقي خلالها الخاسر من مباراة المغرب وأنغولا، حيث ستقام المباراة الجمعة المقبل، حيث يتأهل أصحاب التراتيب الثلاثة الأولى في البطولة الأفريقية إلى مونديال ليتوانيا 2020.