تعرف على موعد مباراتي النصر في ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية

الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر (المركز الإعلامي)

أسفرت قرعة ربع نهائي كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفدرالية)، المقامة حاليًا في القاهرة، عن وقوع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بنغازي، في مواجهة فريق حسنية أغادير المغربي، في إطار دور الثمانية من البطولة.

وجاءت مباريات ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية كالآتي:

- زاناكو الزامبي × بيراميدز المصري.

- النصر الليبي × حسنية أكادير المغربي.

- المصري البورسعيدي × نهضة بركان المغربي.

- إنيمبيا النيجيري × حوريا كوناكري الغيني.

وتقام مباريات ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية يوم 1 مارس على ملاعب أندية التصنيف الثاني، والعودة 8 من الشهر نفسه على ملاعب أندية التصنيف الأول.

وجاءت قرعة نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية كالآتي:

- الفائز من زاناكو الزامبي × بيراميدز، ضد إنيمببا النيجيري × هورويا كوناكري الغيني.

- المصري البورسعيدي × نهضة بركان المغربي، ضد النصر الليبي × حسنية أكادير المغربي.

وتقام مباريات نصف النهائي، الذهاب في الثالث من مايو والإياب في العاشر من مايو.