قرعة كأس «الكونفدرالية» تضع النصر في مواجهة حسنية أغادير المغربي

شعار نادي النصر الليبي. (أرشيفية : إنترنت)

أوقعت قرعة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بنغازي، في مواجهة فريق حسنية أغادير المغربي، في إطار دور الثمانية من بطولة الكونفدرالية.

وضم التصنيف الأول لقرعة كأس الكونفدرالية بيراميدز ونهضة بركان وحوريا وحسنية أغادير، بينما تواجد في التصنيف الثاني المصري وزاناكو والنصر وإنيمبا، وتنص اللائحة على تفادي وقوع فريقين من نفس المجموعة معًا مرة أخرى في ربع النهائي.

وتقام مباريات ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية يوم 1 مارس على ملاعب أندية التصنيف الثاني، والعودة 8 من الشهر نفسه على ملاعب أندية التصنيف الأول.

يشار إلى أن الزمالك المصري يُعد حامل آخر نسخة من الكونفدرالية الأفريقية بعد الفوز على نهضة بركان المغربي في المباراة النهائية بركلات الترجيح عقب نهاية مباراتي الذهاب والإياب بمجموع (1-1).