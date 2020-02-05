الحي الصناعي يلتقي توبي ستار والأكاديمية مع الشط في مسابقة الراحل باني

قاعة «17 فبراير» تستقبل مسابقة المرحوم محمد باني لناشئي كرة القدم. (إنترنت)

يتجدد الموعد اليوم الأربعاء، بقاعة «17 فبراير» بطرابلس، مع مباراتين في مسابقة المرحوم محمد باني لناشئي كرة القدم، التي تشرف عليها وتنظمها جمعية الوفاء الخيرية بمشاركة 24 فريقًا.

وتقام المباراة الأولى بين «مركز الحي الصناعي 2» أمام نظيره «توبي ستار»، وتعقبها مباراة «الأكاديمية الليبية 2» مع «مركز الشط».

وفي بقية مباريات الأسبوع تقام غدًا الخميس مباراتان، الأولى تجمع «مركز الاندماج 2» مع «أكاديمية حي الأندلس»، والمباراة الثانية تجمع «مركز المستقبل» مع «المدى» الرياضي.

والجمعة سيتجدد الموعد مع أربع مباريات في الفترة الصباحية، حيث يواجه «مركز الرياضة» نظيره «مركز طرابلس» للناشئين، و»أكاديمية شمال أفريقيا 2» مع «مركز القمة»، ومساءً سيلتقي «مركز زوارة 1» مع «مركز توبي ستار»، وتعقبها مباراة «مركز زوارة 2» مع «مركز الرباط».