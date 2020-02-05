الحي الصناعي يلتقي توبي ستار والأكاديمية مع الشط في مسابقة الراحل باني

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 05 فبراير 2020, 05:47 مساء
قاعة «17 فبراير» تستقبل مسابقة المرحوم محمد باني لناشئي كرة القدم. (إنترنت)

يتجدد الموعد اليوم الأربعاء، بقاعة «17 فبراير» بطرابلس، مع مباراتين في مسابقة المرحوم محمد باني لناشئي كرة القدم، التي تشرف عليها وتنظمها جمعية الوفاء الخيرية بمشاركة 24 فريقًا.

وتقام المباراة الأولى بين «مركز الحي الصناعي 2» أمام نظيره «توبي ستار»، وتعقبها مباراة «الأكاديمية الليبية 2» مع «مركز الشط».

وفي بقية مباريات الأسبوع تقام غدًا الخميس مباراتان، الأولى تجمع «مركز الاندماج 2» مع «أكاديمية حي الأندلس»، والمباراة الثانية تجمع «مركز المستقبل» مع «المدى» الرياضي.

والجمعة سيتجدد الموعد مع أربع مباريات في الفترة الصباحية، حيث يواجه «مركز الرياضة» نظيره «مركز طرابلس» للناشئين، و»أكاديمية شمال أفريقيا 2» مع «مركز القمة»، ومساءً سيلتقي «مركز زوارة 1» مع «مركز توبي ستار»، وتعقبها مباراة «مركز زوارة 2» مع «مركز الرباط».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إغلاق مزيد من المدن الصينية مع ارتفاع حصيلة فيروس كورونا لـ500 وفاة
دولى
اجتماع لدول «أوبك» وروسيا يناقش خفض الإنتاج بسبب «كورونا»
اقتصاد
البرهان: لقائي نتنياهو كان بهدف «صيانة الأمن الوطني السوداني»
عربى
«غلوبال فاير»: الجيش المصري التاسع عالميًّا متفوقًا على تركيا وإيران وإسرائيل في...
عربى
السراج يجدد السماح للجالية الفلسطينية بالحصول على العلاج أسوة بالليبيين
ليبيا
الولايات المتحدة تعمل مع شركة أدوية لتطوير علاج جديد لفيروس «كورونا»
دولى
الصين تتهم بومبيو بـ«التشهير» بعد تصريحاته عن معاناة المسلمين في شينجيانغ
دولى
الصين تستقبل أول حالات مرضى «كورونا» بمستشفى بني خلال 10 أيام (فيديو)
دولى
«النواب» يقر شروطا خمسة للمشاركة في حوار جنيف
ليبيا
وفاة الفنانة المصرية نادية لطفي
ثقافة وفن
هل تحول النفط إلى ورقة مساومة في ملف الأزمة الليبية؟
ليبيا
حراك دبلوماسي لمنع صدام إقليمي على الأرض الليبية
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الكنيسة الأرثوذكسية في روسيا تقترح وقف مباركة رجال الدين أسلحة الدمار الشامل