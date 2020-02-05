قرعتا دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.. بعد قليل

نشرت الصفحة الرسمية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» تاريخ سحب قرعة دوري ربع ونصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا وكأس «الكونفدرالية»، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السابعة بتوقيت ليبيا، في القاهرة.

يشار إلى أن فريق «النصر»، الممثل الوحيد لليبيا، سيشارك في الدور الرباعي لكأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية»، حيث تضم الفرق المتأهلة لربع نهائي «الكونفدرالية» فئتين:

الفئة الأولى: «حوريا كوناكري» الغيني و«حسنية اغادير» المغربي و«بيرميداز» المصري و«نهضة بركان المغربي».

الفئة الثانية: «النصر» الليبي و«انيمبا» النجيري و«المصري» ممثل مصر و«زناكو« الزامبي.

وينتظر «النصر» في الدور المقبل فريقًا عربيًّا، حيث من الممكن أن يصطدم بفريق «بيراميدز» المصري أو فريق من المغرب «نهضة بركان» أو «حسنية أغادير» في المرحلة المقبلة.

وتشير لائحة البطولة إلى أن متصدر كل مجموعة سيواجه وصيف إحدى المجموعات الأخرى الثلاث من البطولة حسب القرعة، وسيخوض «النصر» مباراة الذهاب على أرضه في الأول من شهر مارس المقبل، بينما ستقام مباراة الإياب خارج قواعده في الثامن من ذات الشهر.