كمال الترهوني: تغيير قريب في جهاز المنتخب الليبي قبل الـ«شان»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأربعاء 05 فبراير 2020, 05:10 مساء
لقاء سابق بين منتخب ليبيا والمغرب في تصفيات أفريقيا (أرشيفية : الإنترنت)

أكد المدير الإداري للمنتخب الأول كمال الترهوني، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، أن منتخب المحليين سوف يدخل في معسكر خارجي بتونس في الخامس عشر من شهر فبراير الجاري إلى الخامس والعشرين منه في مدينة سوسة التونسية، بقيادة التونسي فوزي البنزرتي وعلي المرجيني بنفس طاقم منتخب الأول.

وبعد هذا التجمع يتسلم الطاقم الجديد منتخب المحليين حتى نهاية الـ«شان» بالإشراف من المدير الفني فوزي البنزرتي، على أن يتم إعلان طاقم جديد لمنتخب المحليين لنهاية الـ«شان»، التي ستقام في الفترة من 4 إلى 24 أبريل المقبل بالكاميرون.

وأكد الترهوني أن منتخب المحليين سيكون له تجمع ثانٍ في العاشر من مارس يستمر حتى نهاية الـ«شان»، أما بخصوص المنتخب الأول فسيكون هناك تجمع قبل مباراة غينيا يوم 20، ومباراة الذهاب في غينيا يوم 23مارس والإياب يوم 30 مارس المقبل.

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