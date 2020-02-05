فوز وخسارتان لليبيا في «أفريقية التنس»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 05 فبراير 2020, 04:30 مساء
تونس تستقبل بطولة أفريقيا للتنس (إنترنت)

تتواصل بالحي الرياضي بالمنزه في تونس منافسات بطولة أفريقيا للتنس الأرضي للناشئين تحت 14 عاما، التي يشرف عليها الاتحاد الأفريقي للتنس.

يشرف على المسابقة الأفريقية للتنس الأرضي المستوي الأول تحت 14 سنة الاتحاد الأفريقي للتنس، حيث تشارك بأربعة لاعبين حسب ما أفاد الناطق الإعلامي لاتحاد التنس الليبي امحمد اللموشي.

وجاءت نتائج لاعبي ليبيا في اليوم الثاني، حيث فقد اللاعب عبدالله الموهوب مباراته أمام المغربي يوسف أديبوس بنتيجة 6-4، و6-3 وفاز عبدالرحمن أبوقصيعة على التونسي يوسف بيار بعد مباراة قوية بمجموعتين لواحدة كانت نتائجها 4-2، و1-4 ، و11-9 و فقد الثنائي الليبي أبوقصيعة والموهوب مباراة الزوجي أمام لاعبين من تونس 0-2 (1-6، 2-6).

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إغلاق مزيد من المدن الصينية مع ارتفاع حصيلة فيروس كورونا لـ500 وفاة
دولى
اجتماع لدول «أوبك» وروسيا يناقش خفض الإنتاج بسبب «كورونا»
اقتصاد
البرهان: لقائي نتنياهو كان بهدف «صيانة الأمن الوطني السوداني»
عربى
«غلوبال فاير»: الجيش المصري التاسع عالميًّا متفوقًا على تركيا وإيران وإسرائيل في...
عربى
السراج يجدد السماح للجالية الفلسطينية بالحصول على العلاج أسوة بالليبيين
ليبيا
الولايات المتحدة تعمل مع شركة أدوية لتطوير علاج جديد لفيروس «كورونا»
دولى
الصين تتهم بومبيو بـ«التشهير» بعد تصريحاته عن معاناة المسلمين في شينجيانغ
دولى
الصين تستقبل أول حالات مرضى «كورونا» بمستشفى بني خلال 10 أيام (فيديو)
دولى
«النواب» يقر شروطا خمسة للمشاركة في حوار جنيف
ليبيا
وفاة الفنانة المصرية نادية لطفي
ثقافة وفن
هل تحول النفط إلى ورقة مساومة في ملف الأزمة الليبية؟
ليبيا
حراك دبلوماسي لمنع صدام إقليمي على الأرض الليبية
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الكنيسة الأرثوذكسية في روسيا تقترح وقف مباركة رجال الدين أسلحة الدمار الشامل