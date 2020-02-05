فوز وخسارتان لليبيا في «أفريقية التنس»

تونس تستقبل بطولة أفريقيا للتنس (إنترنت)

تتواصل بالحي الرياضي بالمنزه في تونس منافسات بطولة أفريقيا للتنس الأرضي للناشئين تحت 14 عاما، التي يشرف عليها الاتحاد الأفريقي للتنس.

يشرف على المسابقة الأفريقية للتنس الأرضي المستوي الأول تحت 14 سنة الاتحاد الأفريقي للتنس، حيث تشارك بأربعة لاعبين حسب ما أفاد الناطق الإعلامي لاتحاد التنس الليبي امحمد اللموشي.

وجاءت نتائج لاعبي ليبيا في اليوم الثاني، حيث فقد اللاعب عبدالله الموهوب مباراته أمام المغربي يوسف أديبوس بنتيجة 6-4، و6-3 وفاز عبدالرحمن أبوقصيعة على التونسي يوسف بيار بعد مباراة قوية بمجموعتين لواحدة كانت نتائجها 4-2، و1-4 ، و11-9 و فقد الثنائي الليبي أبوقصيعة والموهوب مباراة الزوجي أمام لاعبين من تونس 0-2 (1-6، 2-6).