أواسط الملاكمة في القاهرة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأربعاء 05 فبراير 2020, 01:38 مساء
جانب من منافسات الملاكمة الليبية (أرشيفية : إنترنت)

أكد المدير الإداري لمنتخبات الملاكمة، عبدالكريم مانيطة، أن هناك احتمالية كبيرة لمشاركة منتخب الأواسط في البطولة العربية للملاكمة التي ستقام في مصر يوم 23 مارس المقبل.

وقال مانيطة في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم الأربعاء «سوف تتم مناقشة المشاركة مع رئيس الاتحاد بعد عودته من الجزائر، وهناك احتمالية كبيرة لمشاركة خمسة ملاكمين في البطولة».

من جهة أخرى يواصل منتخب الكبار تدريباته بالجزائر بالتعاون مع الاتحاد الجزائري للعبة،ويتواجد في المعسكر الخارجي بالجزائر أربعة ملاكمين وهم: عاصم صالح دوكو وامحمد المقصبي ومؤيد عكاشة ومحمد المنصوري.

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