ليبيا تلتقي مصر والمغرب تواجه أنغولا في نصف نهائي أفريقيا للصالات

جانب من مباريات أفريقيا للصالات (إنترنت)

يتجدد الموعد، اليوم الأربعاء، بمدينة العيون المغربية مع مباراتي دور نصف نهائي بطولة أفريقيا لكرة القدم داخل الصالات.

المباراة الأولى تنطلق في تمام الساعة السادسة والنصف وتجمع منتخبي ليبيا ومصر.

منتخب مصر تأهل أول المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة 9 نقاط من 3 مباريات بالفوز على غينيا (9 / 0) وعلى أنغولا (3 / 0) وعلى موزمبيق (3 / 2).

ليبيا تأهل ثاني المجموعة الأولى بـ3 نقاط بفوز على غينيا الاستوائية (3 / 1) وخسارة أمام المغرب (0 /3).

أما المباراة الثانية فتجمع المغرب وأنغولا، منتخب المغرب تأهل أول المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة 6 نقاط من مباراتين بالفوز على ليبيا (3 / 0) وعلى غينيا الاستوائية (8 / 1) وأنغولا ثاني المجموعة الثانية بـ6 نقاط بالفوز على غينيا وموزنبيق (7 /4) والخسارة أمام مصر (0 / 3).

الفائزان من مباراتي اليوم سيلتقيان الجمعة لتحديد المنتخب المتوج بكأس البطولة والخاسران يلتقيان لتحديد الترتيب الثالث.

يذكر أن أصحاب التراتيب الثلاثة الأولى سيمثلون أفريقيا في نهائيات كأس العالم لكرة القدم داخل الصالات التي تستضيفها لتوانيا العام الجاري.