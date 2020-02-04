فوز الاندماج والخطوة الأولى في مسابقة الراحل محمد باني لكرة القدم

جانب من مسابقة الراحل محمد باني لكرة القدم. (إنترنت)

تتواصل بنجاح مسابقة المرحوم محمد باني لناشئ كرة القدم، التي تشرف عليها وتنظمها جمعية الوفاء الخيرية بمشاركة 24 فريقًا.

وفي مباراتي اليوم فاز ناشئو الاندماج على مركز القمة برباعية نظيفة، وتحصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة يأمن التونسي، وأفضل حارس وليد طارق، وكلاهما من مركز الاندماج.

وأُقيمت مباراة أخرى انتهت بفوز مركز الخطوة الأولى على مركز أمل ليبيا بأربعة أهداف لثلاثة (4 - 3)، وتوج لاعب أمل ليبيا محمد علي حميد بجائزة أفضل لاعب، وتحصل حارس الخطوة الأولى سالم عبدالواحد موسى على جائزة أفضل حارس في المباراة.