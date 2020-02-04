زائد: لهذه الأسباب أضاع منتخب اليد فرصة الترشح لكأس العالم

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الثلاثاء 04 فبراير 2020, 05:16 مساء
المنتخب الوطني لكرة اليد. (صفحة الاتحاد الليبي على فيسبوك)

قال اللاعب والمدرب المساعد السابق لفريق اليد بنادي الأهلي طرابلس علي زائد، إن المنتخب الليبي لكرة اليد، أضاع فرصة ذهبية قد لا تتعوض للترشح لكأس العالم بعد مشاركته الأخيرة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية بتونس.

وأشار «زائد» فى تصريح لـ«بوابة الوسط»، إلى أن هناك أسبابا عديدة كانت وراء فقدان فرصة الترشح ومن أهمها غياب الخبرة للاعبين وبعض أخطاء الطاقم الفني والضغط النفسي.

وأكد «زائد» أن غياب الدوري الليبي للموسم الثاني علي التوالي عائق في إعداد منتخب جيد، ودعا لعدم التوقف في المشاركات الخارجية مهما كانت النتائج لأن الغياب سيكون له تأثير بالسلب على المنتخب الوطني.

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