بربيش يكشف لـ«بوابة الوسط» أسباب عدم مشاركته في البطولة الأفريقية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الثلاثاء 04 فبراير 2020, 04:13 مساء
الملاكم الليبي فتحي بربيش (أرشيفية : إنترنت)

تحدث الملاكم الليبي المحترف في مالطا فتحي بربيش، عن مشاركته من عدمها في بطولة أفريقيا، التي تستضيفها السنغال خلال شهر فبراير الجاري، والمؤهِلة إلى أولمبياد طوكيو صيف العام الجاري.

وقال بربيش، في تصريح إلى «بوابة الوسط»: «يشرفني تمثيل بلادي ولن أحيد عن هذه التمثيل، ولاؤنا لله ثم الوطن ونتشرف بتمثيل الراية والنشيد ولا زلنا على العهد ماضون»، مضيفًا: «كل رياضي حلمه البطولات الأفريقية والدولية، ويطمح كل رياضي أن يتواجد في الأولمبياد، وفرصة ذهبية أتت لنا فكيف لا والفرصة سنحت لنا من جهة نفتخر بها وهي الوطن ولا شي أغلى من الوطن».

وأوضح بربيش: «ما يعرقل مشاركتي هي عدم صلاحية جواز سفري منذ أكثر من خمس سنوات، وهو غير صالح للسفر وسوف أكتب لللجنة التسييرية بهذه الخصوص، لتجديد جواز سفري».

وسألت «الوسط» الملاكم الليبي فتحي بربيش، لماذا لم يخاطب اتحاد الملاكمة بهذه الخصوص، قال: «أنا حاليًا جهزت جميع المستندات وسوف أتواصل مع اللجنة التسييرية بهذا الخصوص»، موجهًا الشكر والتقدير للدكتور بشير القنطري، رئيس هيئة الشباب والرياضة، وأيضًا وجه الشكر لـ«بوابة الوسط»، التي اهتمت بأخبار الملاكم الليبي المحترف.

ونشرت «بوابة الوسط»، في خبر حصري لها، من مصادر فنية داخل الاتحاد الليبي للملاكمة، أكدت أن الملاكمين عبد المالك الزناد وفتحي بربيش، لن يشاركا مع المنتخب الأول كبار في بطولة أفريقيا التي ستقام نهاية الشهر الجاري في السنغال.

وأوضحت هذه المصادر في تصريحاتها أن أسباب عدم المشاركة، يعود لتأخر وصول المكتبات لهما ولارتباطهما مع استحقاقات مجدولة لهما.

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