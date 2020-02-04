انطلاق بطولة أفريقيا لرفعات القوة لذوي الإعاقة بنيجيريا اليوم

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 04 فبراير 2020, 02:46 مساء
انطلاق بطولة أفريقيا لرفعات القوة لذوي الإعاقة بنيجيريا (إنترنت)

تنطلق اليوم الثلاثاء بعاصمة نيجيريا، أبوجا، بطولة أفريقيا لرفعات القوة لذوي الإعاقة المؤهلة لـ«أولمبياد طوكيو 2020».

ويشهد اليوم الاجتماع الفني الذي سيعقد بحضور مندوبي الدول المشارِكة من بينها ليبيا ومصر ونيجيريا والجزائر والكاميرون وتوغو وبوركينا فاسو، وفقًا لما كشفته الصفحة الرسمية للبطولة عبر «فيسبوك».

يذكر أن ليبيا ستشارك بثلاثة لاعبين، هم إبراهيم أبو سميحة في وزن 65 كغم، ومصعب غرس الله وزن 72 كغم، وعبدالرزاق البعباع وزن 88 كغم، ويرافق البعثة المدرب عبدالرحيم الزوي ومساعده شعبان فرج والمعد البدني عمر شبيك.

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