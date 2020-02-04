منتخب الملاكمة يواصل استعداداته لـ«أفريقية السنغال»

جانب من منافسات الملاكمة الليبية (أرشيفية : إنترنت)

يواصل منتخب ليبيا تدريباته اليومية بمعسكره في الجزائر تحت إشراف المدرب التونسي بشير بندقة والمدربين المحليين عبدالحكيم عمار وجميل الخراز استعدادًا للمشاركة في بطولة أفريقيا للملاكمة التي تستضيفها السنغال خلال شهر فبراير الجاري والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو صيف العام الجاري.

وفي تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الثلاثاء، قال المدرب عبدالحكيم عمار إن «المشاركة في أفريقية الملاكمة بالسنغال ستكون بأربعة ملاكمين وهم: عاصم دوكو ومحمد المنصوري ومحمد المقصبي ومؤيد عكاشة».

وأضاف أن «التدريبات تسير بصورة ممتازة، وعلى فترتين صباحية ومسائية وبمشاركة منتخب الملاكمة الجزائري للأواسط».