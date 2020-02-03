32 حكمًا في امتحانات الترقية للدرجة الأولى

مقرر لجنة التحكيم العامة بالاتحاد الليبي لكرة القدم عادل سويسي. (إنترنت)

أكد مقرر لجنة التحكيم العامة بالاتحاد الليبي لكرة القدم، عادل سويسي، أن 32 حكمًا من كرة القدم ممن قضوا المدة المقررة، 3 سنوات، مستهدفون لإجراء امتحانات الترقية من الدرجة الثانية إلى الأولى.

وأوضح سويسي في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن امتحانات الترقية ستجري غدًا وفي توقيت واحد بالمناطق الثلاث لجنة المنطقه الشرقية بمدينة البيضاء، ويترأسها عضو لجنة التحكيم العامه توفيق الضاوي، ومستهدف لها 11 حكمًا، ولجنة المنطقة الجنوبية بمدينة سبها برئاسة عضو لجنة التحكيم العامة محمد محرز، ومستهدف لها 15 حكمًا، ولجنة المنطقة الغربية بمدينة طرابلس، ويترأسها مقرر لجنة التحكيم العامة عادل سويسي ومستهدف لها 6 حكام.

وأضاف مقرر لجنة التحكيم العامة بالاتحاد الليبي، أن الامتحانات ستكون في قانون كرة القدم وتعديلاته واللائحة الخاصة بالحكام.