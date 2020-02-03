تعرف على نتائج الرباعي الليبي في أفريقية التنس بتونس

مشاركة ليبية في أفريقية التنس بتونس. (إنترنت)

أكد الناطق الإعلامي باتحاد التنس امحمد اللموشي، على مشاركة ليبيا في البطولة الأفريقية للتنس الأرضي (تحت 14 عامًا)، التي تقام على ملاعب المنزه بتونس.

وأوضح اللموشي، أن البطولة ضمن سلسلة من البطولات التصنيفية التي يشرف عليها الاتحاد الأفريقي للتنس، ويشاررك فيها أربعة لاعبين عبدالله الموهوب، وعبدالرحمن أبوقصيعة وهمام التكماك وعبدالله وليد، والمدرب المحلي مالك هلال.

وفي أولى مباريات البطولة فاز التونسي سامي الجريم على الليبي عبدالرحمن أبو قصيعة، بمجموعتين لمجموعة واحدة، تفوق أبوقصيعة بالمجموعة الأولى (6 / 3) والمجموعة الثانية للتونسي (6 / 1) والمجموعة الثالثة (كسر التعادل) للتونسي أيضًا (10 / 3).

وفاز الليبي عبدالله الموهوب على التونسي محمد الرايس بمجموعتين لصفر ( 1/6 - 2/6)، وفقد الليبي همام التكماك مباراته أمام التونسي المهدي بن عرب (0 / 2)، كما فقد الليبي عبدالله وليد مباراته أمام التونسي معاذ دعودي بنتيجة (0 / 2).

يذكر أن البطولة يشرف عليها الاتحاد الأفريقي للتنس وتشهد مشاركة 32 لاعبًا من ليبيا ومصر وتونس والمغرب.